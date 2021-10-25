У Польщі знайшли мертвим українського студента

У неділю, 24 жовтня, біля входу в один з гуртожитків у місті Люблін (південний схід Польщі) знайдений мертвим 22-річний студент з України, повідомляє Укрiнформ.

За інформацією порталу Lublin112.pl причиною смерті громадянина України є падіння з висоти.

Поліція і рятувальники, які прибули на місце події, після семи годин ранку (за місцевим часом) зафіксували смерть чоловіка. Тіло загиблого лежало на даху над дверима при вході у гуртожиток.

Попередній огляд тіла померлого виключив участь третіх осіб в його смерті. Причиною смерті є падіння з висоти.