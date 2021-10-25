Монастирський обіцяв "виявити" всі підроблені COVID-сертифікати
Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський впевнений, що рано чи пізно усі підробні ковід-сертифікати точно виявлять і за них кожен понесе відповідальність. Про це заявили Монастирський та генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі "Свобода слова" на ICTV, повідомляє Українська правда.
Венедіктова розповіла, що за даними на 23 жовтня в Україні відкрито близько 800 проваджень щодо підробних сертифікатів або тестів на коронавірус. Генпрокурорка наголосила, що відповідальність понесуть як покупці, так і продавці таких "документів".
Монастирський повідомив, що 1200 мобільних груп по всій Україні можуть перевіряти справжність сертифікату. Глава МВС запевнив, що підробні сертифікати "точно будуть виявлені".
"Для міністерства внутрішніх справ це той фокус, на який я особисто спрямовую і поліцію, і прикордонників. Більшість випадків, коли кіберполіція виявляла пропозиції щодо підробних сертифікатів – це банальне шахрайство. В 90% випадках громадян просто обдурюють, виманюють 100 або 200 доларів за підробний сертифікат. Друге – це ефект фотошопу, коли просто малюється картинка або QR-код, який нікуди не веде. В такому випадку планшетом поліцейського або на кордоні прикордонник виявляє, що він не прив’язаний до бази, і одразу людина їде у райвідділ поліції. Минулого тижня таких фактів було виявлено понад 300, зараз ми говоримо про понад 800 з цього понеділка", - заявив Монастирський.