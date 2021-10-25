Монастирський обіцяв "виявити" всі підроблені COVID-сертифікати

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський впевнений, що рано чи пізно усі підробні ковід-сертифікати точно виявлять і за них кожен понесе відповідальність. Про це заявили Монастирський та генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі "Свобода слова" на ICTV, повідомляє Українська правда.

Венедіктова розповіла, що за даними на 23 жовтня в Україні відкрито близько 800 проваджень щодо підробних сертифікатів або тестів на коронавірус. Генпрокурорка наголосила, що відповідальність понесуть як покупці, так і продавці таких "документів".

Монастирський повідомив, що 1200 мобільних груп по всій Україні можуть перевіряти справжність сертифікату. Глава МВС запевнив, що підробні сертифікати "точно будуть виявлені".