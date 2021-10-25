Ще дві області перейшли до "червоної" зони
З 26 жовтня «червоний» рівень епідемічної небезпеки буде запроваджено в Рівненській та Миколаївській областях, повідомляє Укрiнформ.
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Сьогодні 6 областей вже в червоному рівні епіднебезпеки. Вводиться з завтрашнього дня Рівненська область, Миколаївська область", - сказав Ляшко.
Він додав, що МОЗ направило подання в Секретаріат КМУ про скликання комісії ТЕБ та НС, на якій буде прийнято рішення про запровадження червоного рівня ще в кількох областях.
"Це буде завтра-післязавтра в залежності від завантаженості членів комісії і, я впевнений, буде прийнято рішення про введення червоного рівня в декількох областях - Львівська, Житомирська, Луганська", - уточнив міністр.