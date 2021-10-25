Ще дві області перейшли до "червоної" зони

З 26 жовтня «червоний» рівень епідемічної небезпеки буде запроваджено в Рівненській та Миколаївській областях, повідомляє Укрiнформ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сьогодні 6 областей вже в червоному рівні епіднебезпеки. Вводиться з завтрашнього дня Рівненська область, Миколаївська область" , - сказав Ляшко.

Він додав, що МОЗ направило подання в Секретаріат КМУ про скликання комісії ТЕБ та НС, на якій буде прийнято рішення про запровадження червоного рівня ще в кількох областях.