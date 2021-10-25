У Сімферополі ОМОН затримав два десятка кримських татар

Співробітники російського ОМОНу затримали 21 кримського татарина. Активісти зібралися під будівлею Кримського гарнізонного воєнного суду, підконтрольного Російській Федерації, повідомляє Факти.ICTV.

Вони хотіли почути рішення адвокатів, які за допомогою відеозв’язку повинні були взяти участь у розгляді апеляційної скарги на вирок фігурантам Красногвардійської групи у справі Хізб ут-Тахрір.

Силовики також затримали адвокатів, які прийшли надати допомогу кримським татарам. На адвоката Едема Семедляєва склали протокол за статтею 19.3 КоАП РФ (непокора поліції).

Як стверджує захисниця Лілія Гемеджі, приводом стала відмова Семедляєва роздягнутися. Поліцейський наказав йому це зробити для того, щоб пересвідчитися, чи на його тілі немає екстремістських татуювань.

Серед затриманих, зокрема, координатор громадського руху Кримська солідарність Ділявер Меметов, а також кореспонденти – Длявер Ібрагімов, Зідан Аджікелямов, Руслан Параламов. У Кримській солідарності згодом повідомили, що затриманих тримають без їжі, а адвокатів до них не допускають.

На інцидент відреагувала омбудсмен Людмила Денісова. Вона засудила незаконне затримання громадян України, позбавлення їх права захисту, а також перешкоджання діяльності адвокатів.

Денісова зазначила, що Росія порушує 10 статтю Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на свободу вираження поглядів. Омбудсмен закликала міжнародну спільноту посилити санкції проти РФ.

Представництво президента України в АР Крим також засудило незаконні дії окупаційних органів РФ, а саме затримання громадян України, перешкоджання професійній роботі адвокатів і журналістів та обмеження свободи слова.