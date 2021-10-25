Правоохоронці розслідують справи, у яких фігурує Степанов

Розслідується ряд справ щодо колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.﻿ Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова сказала в ефірі "Свобода слова на ICTV", повідомляє УНІАН.

Відповідаючи на питання зі студії, щодо діяльності колишнього міністра, вона сказала, що таких справ "фактових достатньо багато є".

"Прокуратура вже давно почала розслідування. Але ми не можемо говорити емоціями. Ми можемо говорити конкретними доведеними фактами і доказами, які в суді "вистоять" , - наголосила Венедіктова.

Генпрокурор зазначила:

"Я нікого ніколи не захищаю. А завжди розмовляю з усіма як прокурор, а не як людина, яка може собі дозволяти політичні промови".

Венедіктова зазначила, що коли будуть розслідувані справи, тоді будуть підписані підозри.

"В цьому випадку ніхто нікого не покриває" , - зазначила Генпрокурор.

І додала:

"Ніхто не забутий і ніщо не забуто".