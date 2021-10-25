Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні у Вашингтоні після того, як він залишився під наглядом медиків на ніч на початку свого 12-денного візиту до США, повідомляє Радіо Свобода.

«З радістю повідомляю всім, що нашого духовного батька Його Святість щойно виписали з лікарні. Він почувається добре і готовий продовжити свій офіційний апостольський візит» , – повідомив у твітері архієпископ Грецької православної архиєпархії Америки Ельпідофор.

81-річний Варфоломій має зустрітися з президентом Джо Байденом в Білому домі та держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Державному департаменті. Він також збирається відвідати посольство Туреччини у Вашингтоні.

24 жовтня пресслужба архієпархії повідомила, що патріарха Варфоломія госпіталізували в лікарню Університету Джорджа Вашингтона пізно ввечері через погіршення самопочуття. У пресслужбі це пояснили «довгим перельотом та навантаженим графіком».