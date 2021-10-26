Лікар Саакашвілі заявив, що політику поки що не потрібна госпіталізація

Здоров'я Міхеїла Саакашвілі зараз відносно задовільне і не вимагає госпіталізації, але через голодування ситуація може стати критичною в будь-яку хвилину, сказав журналістам у ніч на вівторок особистий лікар експрезидента Грузії Ніколоз Кіпшидзе, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Стан здоров'я такий самий, як і вчора. У Саакашвілі спостерігаються стрибки артеріального тиску. Тести аналізів відносно в нормі, але ситуація може змінитися будь-якої хвилини" , - сказав Кіпшидзе.

Він повідомив, що на території Руставської в'язниці, де утримується Саакашвілі, вже кілька днів цілодобово чергує реанімобіль.

"Саакашвілі має намір продовжувати голодування поки зможе, але він категорично проти, щоб його перевезли до тюремної лікарні" , - сказав особистий лікар.

У понеділок повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе доручила регулюючому агентству повторно вивчити матеріальну базу тюремної лікарні та дати свій висновок.

"Якщо ця лікарня не задовольняє вимогам Михеїла Саакашвілі, то під ризиком перебувають і інші пацієнти, які перебувають в ув'язненні. Для нас важливо, щоб інтереси всіх пацієнтів цієї лікарні були захищені" , - сказала журналістам Тікарадзе.

Вона повідомила, що абсолютно безпідставними є твердження адвокатів Саакашвілі про відсутність у тюремній лікарні необхідного обладнання для проведення кваліфікованих досліджень стану здоров'я Саакашвілі.