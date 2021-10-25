Петербуржця, який воював за "ДНР", відправили до російської колонії

Суд у російському Санкт-Петербурзі засудив місцевого жителя Антона Головирцева до 22 років позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві курсанта місцевого університету МВС та підготовці вибуху поста ДПС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як передає російська служба Радіо Свобода, за матеріалами кримінальної справи Головирцев скоїв вбивство в лютому 2014 року, виходячи з "радикальних поглядів" та "неприязні до співробітників правоохоронних органів". За даними слідства, на той момент він ніде не працював і не навчався, при цьому захоплювався зброєю та стрільбою.

У березні 2015 року Головирцев встановив вибуховий пристрій на сходинці поста ДПС у Петроградському районі Петербурга, але бомбу встигли виявити та знешкодити. У жовтні його соратник встановив такий самий пристрій біля поста ГИБДД у Виборзькому районі, і він спрацював. При вибуху серйозні поранення отримала жінка, яка була поруч - їй, зокрема, відірвало ступню.

ЗМІ повідомляють, що між цими подіями Головирцев встиг взяти участь у російсько-українській війні. Зазначається, що провину в злочинах, що інкримінуються, він визнав.