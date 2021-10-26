Молдова не планує вихід із СНД

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що уряд не обговорює питання виходу країни із СНД, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми беремо участь у роботі СНД. Ми використовуємо цю платформу для діалогу з різних актуальних питань. У рамках СНД ми обговорюємо різні проблеми з країнами Співдружності" , - сказала Гаврилиця у понеділок увечері під час передачі на телеканалі ProTV.

Відповідаючи на запитання журналістів із цього приводу, вона сказала, що "у Молдови немає таких планів", наголосивши, що "Молдова зацікавлена в ринках СНД, де можна продавати молдавську продукцію".