Молдова не планує вихід із СНД
Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що уряд не обговорює питання виходу країни із СНД, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми беремо участь у роботі СНД. Ми використовуємо цю платформу для діалогу з різних актуальних питань. У рамках СНД ми обговорюємо різні проблеми з країнами Співдружності", - сказала Гаврилиця у понеділок увечері під час передачі на телеканалі ProTV.
Відповідаючи на запитання журналістів із цього приводу, вона сказала, що "у Молдови немає таких планів", наголосивши, що "Молдова зацікавлена в ринках СНД, де можна продавати молдавську продукцію".
"Є також проблеми з нашими трудовими мігрантами, є інші питання, які ми обговорюємо в рамках СНД. Нинішня молдавська влада ще у виборчій кампанії виступала за збалансовану зовнішню політику. І ми дотримуємося цієї політики. Ми прагнемо співпраці з усіма, ми діємо в інтересах наших громадян", - наголосила Гаврилиця.