Українським поліцейським видадуть COVID-значки

В Україні поліцейські матимуть значки, які повідомлятимуть, що вони вакциновані. ﻿Про це сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі "Свобода слова на ICTV", повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що в системі МВС понад 70% працівників повністю вакциновані. За його словами, бувають випадки коли поліцейський робить зауваження тим, хто порушує карантинні заходи, а вони ставлять питання чи сам правоохоронець вакцинований.