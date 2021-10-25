"Кварталу 95" не продовжили контракт на каналі 1+1

У новому році існує ймовірність, що гумористичне шоу "Квартал 95" буде виходити на іншому каналі. Про це розповів художній керівник "Жіночого кварталу" Олександр Пікалов, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, телеканал "1+1" після того, як Зеленський став президентом, продовжує контракт зі студією "Квартал 95" на рік, і на наступний рік контракт ще не перепідписаний. Тому він не виключає, що шоу може виходити в новому році на іншому каналі.

"Мені здається, що теоретично може. Я не знаю умов контракту, в якому там все стані. І я не знаю, що з нашим раніше зробленим продуктом. Всі концерти "Кварталу" - вони ж комусь належать? Адже це теж майно якесь. Може, ми не є власниками цього, я цього не знаю. Мені якось це було завжди цікаво" , - сказав Пікалов в інтерв'ю "Українській правді".

У групі "1+1 media" не змогли повідомити, будуть чи ні продовжувати контракт зі студією "Квартал 95", заславшись на те, що не можуть розголошувати деталей переговорів за контрактом.