Україна та Японія підписали меморандум про космічну співпрацю

Державне космічне агентство України підписало меморандум з Японським агентством аерокосмічних досліджень про співробітництво у сфері космічної діяльності в мирних цілях, повідомляє Дзеркало тижня.

Меморандум підписаний під час тематичного тижня "Expo2020: Space Week" (Дубай, ОАЕ), заявили у прес-службі ДКА.

"Меморандум є основним документом, що має на меті регламентувати важливі аспекти українсько-японської взаємодії у сфері космічної діяльності, зокрема, вивчення можливої співпраці для спільної діяльності сторін в напрямках космічних досліджень, космічної науки, спостережень за Землею та ін." , - сказано в повідомленні.

В агентстві впевнені, що підписання документа "надасть нового імпульсу українсько-японським відносинам у сфері космосу і сприятиме початку практичної кооперації".