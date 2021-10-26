Зафіксовано найтриваліший випадок COVID-19

Фахівці Національного інституту здоров'я в США зафіксували найдовший підтверджений випадок COVID-19 у пацієнта. Зазначається, що жінка прохворіла 355 днів, повідомляє Лента.Ру.

47-річну жінку госпіталізували з коронавірусом у травні 2020 року. У неї була підвищена температура та кашель. Симптоми інфекції у неї виявилися за 11 днів до того, як вона опинилася у лікарні. Крім того, раніше жінка хворіла на лімфому, але повністю вилікувалася від неї після проходження клітинної терапії. Однак, як з'ясувалося пізніше, терапія призвела до того, що її імунна система майже повністю втратила B-клітини, яких потребує організм, який бореться з інфекціями.

Медики намагалися вилікувати пацієнтку, даючи їй кисень і плазму крові перехворівших на COVID-19. Через місяць її температура знизилася до 37 °C, а симптоми застуди стали слабшими. Вирішили виписати жінку з лікарні, проте вдома вона продовжувала отримувати кисень. При цьому пацієнтка щомісяця складала тести на коронавірус, які постійно виявлялися позитивними.

У березні 2021 року концентрація інфекції в її організмі знову підвищилася, через що було ухвалено рішення повернути жінку до лікарні. Її продовжили лікувати плазмою перехворілих із високим вмістом антитіл. Крім того, їй призначили противірусний препарат – ремдесивір. В результаті лікування пацієнтці вдалося повністю одужати.