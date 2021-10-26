Блінкен зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Константинопольським патріархом Варфоломієм, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони обговорили відданість США підтримці релігійної свободи в усьому світі та можливості співпраці з православною християнською громадою по всьому світу з питань, що становлять спільний інтерес, а також з релігійними меншинами у Туреччині та регіоні", - йдеться у повідомленні Держдепу.

Блінкен підтвердив, що поновлення роботи Халкінської семінарії Константинопольського патріархату залишається незмінним пріоритетом для адміністрації президента Джо Байдена. Окрім того, вони обговорили необхідність термінового вирішення кліматичної кризи.