США оприлюднили нові умови в'їзду до країни

Адміністрація президента Джо Байдена в понеділок надала додаткові відомості про реалізацію нової політики міжнародних авіаперельотів, згідно з якою до Сполучених Штатів допускаються лише іноземні громадяни, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, повідомляє Голос Америки.

З 8 листопада всі іноземці, які подорожують до США, з неімміграційними візами повинні будуть перед посадкою в літак пред'явити свідоцтво про пройдену вакцинацію. Нещеплені мандрівники – громадяни США, власники посвідки на проживання та нечисленні іноземні громадяни, які мають право в'їхати в країну без щеплення, – тепер мають здати аналіз на коронавірус протягом доби до вильоту.

З 8 листопада повністю вакциновані іноземні громадяни також зможуть перетнути північний та південно-західний сухопутні кордони без вагомих причин, у тому числі з туристичними цілями.

Відповідно до постанови Центрів з контролю та запобігання захворюванням, до США будуть допускатися мандрівники, щеплені вакцинами, схвалені FDA або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

На дітей віком до 18 років нові вимоги щодо вакцинації не поширюються, але дітям віком від 2 до 17 років буде необхідно здати аналіз до вильоту.

До списку винятків також потрапляють учасники клінічних досліджень ряду вакцин проти COVID-19; особи, яким вакцинація протипоказана з медичних причин; особи, які приїжджають до США з екстрених чи гуманітарних причин, та мандрівники з нетуристичними візами з країн, де обмежений доступ до вакцин.

Також впроваджується система відстеження контактів, яка дозволить виявляти мандрівників, які могли заразитися вірусом чи контактували із хворими.