Польща знову зміцнює кордон військовими

Міністерство національної оборони Польщі посилить свою присутність на польсько-білоруському кордоні до майже 10-ти тисяч військовослужбовців. Про це заявив у Твіттері міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Укрiнформ.

“Ми збільшуємо кількість військовослужбовців, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі. Вже незабаром щільність кордону забезпечуватиме близько 10 тис. військовослужбовців з 12,16,18 дивізії” ,- підкреслив Блащак.

Він додав, що війська територіальної оборони Польщі здійснюють у прикордонній зоні операцію “Сильна підтримка”, допомагаючи мешканцям прикордонної зони.