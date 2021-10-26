Ринкова вартість Tesla перевищила $1 трлн

Суттєве добове зростання ціни акцій компанії Tesla вперше вивела загальну ринкову вартість автовиробника за 1 трлн дол, повідомляє Укрінформ.

“Ціна акцій Тесла виросла у понеділок на 12% досягнувши рівня близько 1025 дол, випередивши попередній рекорд 909,68 дол, встановлений у п’ятницю, та виштовхнувши ринкову вартість автовиробника трохи вище позначки 1 трлн дол” , - йдеться у матеріалі Forbes.

Зазначається, що зростання відбулося на тлі оголошення компанії Hertz про закупівлю до кінця року 100 тис автомобілів Тесла для свого автопарку.