Україна посилить кіберзахист енергетичної інфраструктури
Під головуванням секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки. Під час заходу учасники розглянули питання щодо створення галузевого центру кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу, реалізація якого покладена на Міністерство енергетики, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми перебуваємо у стані війни з Російською Федерацією, кібератаки на нашу критичну енергетичну інфраструктуру - один із її методів", - цитує Данілова пресслужба РНБО
Він також додав, що заходи щодо забезпечення кібербезпеки вітчизняного паливно-енергетичного комплексу є актуальними в контексті плану приєднання України до європейської енергетичної мережі.
Під час засідання учасники схвалили проєкт Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України, який затверджено указом Президента від 26 серпня 2021 року № 447, який буде направлений на розгляд РНБО.
Заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк наголосив, що План реалізації Стратегії розроблений НКЦК є основою для щорічного планування суб'єктами забезпечення кібербезпеки відповідних заходів.
"План доцільний і враховує завдання та здібності всіх ключових суб'єктів забезпечення кібербезпеки" , - сказав він.
Учасники засідання схвалили протокол обміну інформацією про кіберінциденти (TLP-протокол) та їх класифікацію (таксономію), яку розробила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
У пресслужбі також повідомили, що учасники обговорили питання щодо створення в Україні кібервійськ та необхідності розробки найближчим часом відповідного законопроєкту.