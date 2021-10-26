Збої в постачаннях вдарили по найбільшій економіці Європи

Збої в ланцюжках поставок вдарили по Німеччині, стримуючи ділову активність у найбільшій економіці Європи, повідомляє Лента.Ру.

Мюнхенський Інститут економічних досліджень IFO повідомив, що індекс ділового клімату, який демонструє бізнес-настрої в країні та розраховується інститутом, впав до 97,7 пунктів у жовтні з 98,9 у вересні.

"Настрої в економіці Німеччини затьмарилися. Проблеми з постачанням завдають підприємствам головного болю" , - заявив президент IFO Клеменс Фуест.

На думку голови відділу макроекономіки банку ING Карстен Бжескі, збої у постачаннях можуть тривати до літа 2022 року. Проте Бжескі зазначив, що передбачити, коли вони припиняться, важко.

"Існує не тільки зростання ризику повної зупинки економіки Німеччини в останньому кварталі 2021 року, але також явний ризик того, що економіка не вийде на докризовий рівень у 2021 році" , - сказав Бжескі.

Він додав, що є і позитивні моменти: велика кількість замовлень на виробництвах, низький рівень безробіття та зайві заощадження громадян.

На тлі зростаючого споживчого попиту збої в постачаннях обмежили пропозицію на все — від олії до комп'ютерних комплектуючих. Найбільше на виробниках позначився дефіцит чипів, через який представники автомобільної галузі випустили менше автомобілів, ніж планували. Крім того, купівельна спроможність у Німеччині знизилася через зростання інфляції.

У вересні зростання цін у єврозоні стало рекордним із часів світової фінансової кризи 2008 року — інфляція зросла до 3,4 відсотка у річному вираженні. При цьому зростання цін у Німеччині досягло максимуму майже за три десятиліття. Інфляція у головній економіці Європи у вересні збільшилася до 4,1 відсотка. Основною причиною стала енергетична криза. Вартість електроенергії в Європі досягла історичних максимумів на тлі зниження постачання газу з Росії та Норвегії.