Байден обговорив із патріархом Варфоломієм глобальні виклики
Патріарх Константинопольський Варфоломій провів зустріч у Білому домі з президентом США Джо Байденом. За даними пресслужбу Білого дому вони обговорили, в тому числі питання вакцинації від коронавірусу в світі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Варфоломій зазначив, що надзвичайно задоволений тим, як пройшла зустріч з американським лідером. Пресслужба Білого дому інформувала, що Варфоломій і Байден торкнулися теми боротьби з пандемією і зміною клімату.
"Вони обговорили зусилля, спрямовані на протидію зміні клімату і на завершення глобальної пандемії коронавірусу, а також важливість свободи віросповідання, яка є основоположним правом людини", - йдеться в повідомленні.