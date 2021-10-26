Байден обговорив із патріархом Варфоломієм глобальні виклики

Патріарх Константинопольський Варфоломій провів зустріч у Білому домі з президентом США Джо Байденом. За даними пресслужбу Білого дому вони обговорили, в тому числі питання вакцинації від коронавірусу в світі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Варфоломій зазначив, що надзвичайно задоволений тим, як пройшла зустріч з американським лідером. Пресслужба Білого дому інформувала, що Варфоломій і Байден торкнулися теми боротьби з пандемією і зміною клімату.