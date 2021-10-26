У Нью-Йорку ввели надзвичайний стан

Губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хокул ввела надзвичайний стан у зв'язку зі зливами, що очікуються в регіоні. Про це заявили у пресслужбі губернатора, повідомляє Газета.ru.

"Я проактивно оголошую надзвичайний стан, щоб гарантувати, що ми зможемо надати необхідні ресурси для реагування на цей шторм та захисту життів та майна в регіонах, де за прогнозом очікується значна кількість опадів" , - сказала губернатор.

Надзвичайний стан поширюється на Бронкс, Брум, Ченанго, Делавер, Грін, Кінгз, Монтгомері, Нассау, Нью-Йорк, Оранж, Отсего, Патнем, Квінс, Річмонд, Рокленд, Скенектаді, Шохарі, Саффолк, Салліван, Тіогу, Ольстер, Вестчестер та прилеглі райони. Зазначається, що опади можуть призвести до повеней у деяких частинах штату.