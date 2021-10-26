Youtube частково "забанив" президента Бразилії

Сервіс відеохостингу Youtube частково заблокував офіційний канал президента Бразилії Жаїра Болсонару, позбавивши на тиждень можливості виступати з новими публікаціями. Як уточнюється у заяві компанії, це зроблено через повторне порушення главою держави правил спільноти, повідомляє ТАСС.

"Ми видалили відео з каналу Жаїра Болсонару за порушення наших правил щодо поширення недостовірної інформації медичного характеру про COVID-19, яка стверджує, що вакцини не знижують ризик зараження і призводять до інших інфекційних захворювань" , - цитує заяву телеканал CNN Brasil.

"Ми застосовуємо нашу політику послідовно, незалежно від того, хто є творцем контенту та його політичних поглядів" , - зазначила адміністрація відеохостингу.

У ході свого щотижневого прямого ефіру в соцмережах Болсонару в четвер процитував публікацію на одному із сайтів, у якій стверджувалося, що у щеплених від коронавірусу у Великій Британії нібито згодом виявляли СНІД, що вже було спростовано МОЗ Сполученого Королівства. Публікацію Болсонару також вже видалено з платформ, що належать Facebook.

Це вже друге з липня порушення бразильським лідером правил Youtube. Перше попередження було винесено йому в липні за твердження про те, що носіння масок не допомагає захиститись від зараження коронавірусом. Цього разу президента позбавили можливості публікувати на своєму каналі нові відео протягом тижня, старі записи, як і раніше, доступні. У разі чергового порушення протягом наступних 90 днів канал політика, відповідно до правил майданчика, може бути вилучений.