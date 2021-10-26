Названо дату повернення на Землю місії Crew Dragon-2
Екіпаж SpaceX Crew Dragon-2 повернеться на Землю з Міжнародної космічної станції (МКС) 4 листопада, заявив глава програми комерційних пілотованих польотів NASA Стів Стіч, повідомляє Дзеркало тижня.
"Найраніший термін повернення місії Crew-2, якщо місія Crew-3 стартує о 10:31, 4 листопада. Можливі 7 варіантів посадки. Проаналізувавши погодні умови, ми виберемо одне з них. Думаємо, що посадка здійсниться вночі. Усі місця підібрані під нічні умови", - повідомив Стіч на телеконференції NASA з приводу польоту Crew-3 до МКС.
Він також додав, що Crew-1 сів на землю вночі, тому SpaceX та NASA готові до цього. Причина в особливостях орбітальної механіки, до того ж погода вночі буває кращою.
Багаторазовий космічний корабель Crew Dragon-2 компанії SpaceX стартував до Міжнародної космічної станції 23 квітня.
Екіпаж корабля складається з представників трьох космічних агенцій:
- Від NASA - Меган Макартур та Шейн Кімбро,
- Європейське космічне агентство (ESA) - Томас Песке,
- астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.