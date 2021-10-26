Україна почала закуповувати кисень у Польщі

Україна почала закуповувати кисень в Польщі. Про це в інтерв'ю заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Українська правда.

"Так (Україна вже почала закуповувати кисень в Польщі – УП), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився – УП) на заході України, то зв’язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей. Мінінфраструктури досить швидко, за один день, видало всі необхідні дозволи, і дистриб’ютор, який цей кисень постачає, привіз пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях" , - сказав Ляшко.

У відповідь на питання, за якою ціною Україна закуповує кисень в Польщі, Ляшко відповів, що "лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень. Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби".

Уточнюється, що, як свідчать тендери на Prozorro, лікарні закуповують кисень в українських виробників по 10-15 тисяч гривень за тонну.