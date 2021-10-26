Японія висловила протест через спільні проходи кораблів РФ і КНР

Токіо дипломатичними каналами висловив Москві та Пекіну протест. Нота пов'язана з недавнім спільним проходом кораблів Військово-морського флоту Росії та Військово-Морських сил Китаю через протоки Цугару та Осумі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Що стосується проходів через протоки Цугару і Осумі російськими і китайськими кораблями, це перший подібний випадок, передає видання "Санкей сімбун".

"Ми пильно стежимо за діями Росії і Китаю поблизу Японії, і по дипломатичних каналах висловили нашу стурбованість обом сторонам" , - зазначив він.

Глава МЗС Японії підкреслив, що Токіо продовжить активні переговори з Москвою з різних проблем, включаючи територіальне питання.