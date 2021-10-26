Єгипет скасував п'ятирічний режим НС

Єгипет скасовує надзвичайний стан вперше з 2017 року﻿. Про це йдеться у заяві президента Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сісі в Facebook, повідомляє Ділова столиця.

"Єгипет, завдяки своєму великому народу та вірним людям, став оазою безпеки та стабільності в регіоні, тому я вперше за багато років вирішив скасувати продовження надзвичайного стану" , — пише президент.

Нагадаємо, Єгипет запровадив надзвичайний стан у квітні 2017 року після терактів у храмах. Відтоді країна регулярно продовжувала НС кожні три місяці попри покращення ситуації з безпекою.