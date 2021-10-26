Курс валют НБУ на 26 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 26 жовтня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 25 жовтня досяг рівня 26.35 за 1 долар.

Курс євро залишається стабільним на рівні 30,57 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 25 жовтня 2021 року.

Курс рубля підвищився на 3 коп. до 3.77 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 36.25 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 25 жовтня 2021 року.

Курс швейцарського франка впав на 1 коп. до 28.67 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 6.62 за 1 польський злотий.