Курс валют НБУ на 26 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 26 жовтня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 25 жовтня досяг рівня 26.35 за 1 долар.
Курс євро залишається стабільним на рівні 30,57 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 25 жовтня 2021 року.
Курс рубля підвищився на 3 коп. до 3.77 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 36.25 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 25 жовтня 2021 року.
Курс швейцарського франка впав на 1 коп. до 28.67 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 6.62 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.350 900
|EUR
|Євро
|30.574 900
|RUB
|Рубль
|0.377 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.249 600
|CHF
|Швейцарський франк
|28.668 800
|PLN
|Польський злотий
|6.621 800