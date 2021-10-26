Частина України може залишитися без газу

Постачання газу в південні та східні регіони України в найближчі місяці може зупинитися. Причина - припинення "Газпромом" у листопаді транзиту російського газу через українську ГТС, що знизить у ній тиск, повідомляє УНІАН.

Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, цьогоріч Україна транспортує 40 млрд кубів російського газу до Європи, що буде найближчими роками - не відомо.

"Тут незрозуміло, що у нас буде через два місяці, тому що вже в листопаді завершується повний обсяг транспортування через українську ГТС. Україна буде мати величезні проблеми, тому що без транспортування російського газу ми фактично зупинимо постачання газу в східні та південні області" , - попередив експерт.

Він додає, що Україні буде потрібен додатковий обсяг транспортного газу для підтримки тиску в газотранспортній системі.