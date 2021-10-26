У деяких областях вузи перейшли на дистанційку
Університети п'яти областей країни перейшли на дистанційну форму навчання через спалах коронавірусної інфекції. Про це у понеділок повідомили у МОН, повідомляє Корреспондент.
У відомстві уточнили, що заняття проходять лише в окремих закладах двох областей. Так, навчання онлайн запровадили 100% університетів у наступних областях:
- Запорізькій;
- Львівській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Сумській.
Очні навчання продовжуються у восьми університетах Черкаської області та у п'яти вишах Житомирської.
Вісім вищих навчальних закладів Харківщини, два університети Київської та два - Чернігівщини використовують змішану форму навчання.