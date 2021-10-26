Що очікується на валютному ринку у вівторок

Наше вчорашнє припущення, що виплата компенсації ПДВ знизить пропозицію валюти на ринку, збулося. Понад 3 млрд гривень було направлено експортерам лише за понеділок, і результат не забарився.

Національному банку вперше за останні півтора місяці довелося виходити на міжбанківський валютний ринок з інтервенцією на продаж валюти, щоб стримати зростання курсу, викликане нестачею безготівкового долара. Але навіть з урахуванням того, що регулятор продав 50 млн доларів, курс досяг позначки 26,45 гривень, а сьогодні перевірятиме на міцність рівень 26,50, нижче за який долар перебуває вже три тижні. У вівторок діятимуть ті ж самі чинники; передумови для продовження зростання курсу долара збережуться, і тільки від Нацбанку залежатиме, встоїть рівень 26,50, або долар підніметься вище.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,40/26,50 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у понеділок зросла на 14 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,33-26,34 гривні, а ввечері – по 26,47-26,48 гривні. Сьогодні вранці продажі також розпочнуться з 26,48-26,50 гривень. Далі все залежатиме від розвитку ситуації на міжбанку. Куди піде безготівковий долар, туди за ним піде і готівка. Аналітики порталу "Курс України" припускають, що після тесту рівня 26,50 долар відкотить вниз на кілька копійок.

Євро на FOREX у понеділок робив різкі рухи: спочатку він виріс до позначки 1,1663 долара і двічі намагався пробитися вище. Після того, як була опублікована інформація про падіння індексу ділового клімату в Німеччині, євро почав падати і опустився до позначки 1,1591 долара і лише до вечора трохи скоректувався вгору. Вранці вівторка євро торгується у вузькому діапазоні 1,1595-1,1609 доларів. Готівковий євро у понеділок подорожчав із 30,57-30,60 до 30,65-30,67 гривень, навіть не помітивши падіння на FOREX. Сьогодні продаж стартує із 30,60-30,65 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. При цьому першочергову роль відіграватиме поведінка готівкового долара: євро копіюватиме траєкторію курсу.

Російський рубль у понеділок досяг 69,70 рублів за долар після того, як минулої п'ятниці Центробанк Росії несподівано підняв облікову ставку на 75 базисних пунктів замість 50 очікуваних. Крім того, зростання світових цін на нафту, що продовжується, підтримує російську валюту. Вранці вівторка рубль зріс до 69,63 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вчора подорожчав на 2 копійки, до 3,70-3,72 гривні за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть у широкому діапазоні 3,70-3,75 гривень: основна маса пропозицій буде в районі 3,71-3,73 гривні за 10 рублів, дешевші та дорожчі варіанти буде представлено менше.