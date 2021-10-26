Чи варто переводити авто на газ: переваги та недоліки ГБО

Установка газобалонного обладнання автомобіля (ГБО) передбачає зміну всієї конструкції транспортного засобу. Але незважаючи на це, багато власників автомобілів наважуються на такий крок, навіть незважаючи на втрату гарантії, повідомляє Судово-юридична газета.

Причиною такого рішення є суттєва економія, оскільки використання газу дешевше, ніж бензину, в деяких випадках навіть удвічі. Вартість бензину постійно і стрімко зростає, тоді як ціна газу залишається відносно стабільною.

Однак економія — це суттєва, але не єдина перевага газу.

Газ. Переваги

Ціни на бензин, які постійно зростають — не найістотніша проблема порівняно з шкодою, яку завдають автомобілі з бензиновими двигунами навколишньому середовищу. Поки автоконцерни випускатимуть машини з бензиновими двигунами, а люди купуватимуть і використовуватимуть їх — глобальна катастрофа тільки прискорюватиме свій наступ, оскільки автомобілів стає дедалі більше, а отже й атмосфера стає дедалі бруднішою.

Крім електромобілі, то авто з встановленим ГБО - найбільш екологічний транспорт, хоча і газ не є абсолютно чистим, проте шкідливих домішок у ньому набагато менше в порівнянні з їх вмістом у бензині.

Ще однією з переваг експлуатації транспортних засобів на газі - мотор забруднюється повільніше завдяки меншій кількості домішок. Отже, олію міняти доведеться не так часто.

Газ. недоліки

Звичайно, газ має свої недоліки, якщо його порівнювати з бензином. Один із найістотніших - необхідність вносити зміни в конструкцію машини, а це в свою чергу стає причиною зменшення її потужності, особливо якщо є малооб'ємний двигун. Причиною цього є інше октанове чисто в газі, і навіть незважаючи на те, що рівень стиснення залишається колишнім, то горить він повільніше і гірше. Цю проблему частково вирішує ГБО останніх поколінь.

Ще важливим недоліком є проблеми із запуском двигуна в холодну пору року. За низьких температур транспортні засоби заводяться погано. (Але, як правило, такі проблеми виникають при неправильній установці ГБО).

А ще, при встановленні газобалонного обладнання, місця в автомобілі стає значно менше, оскільки ГБО займає істотну частину багажника. Але такі проблеми не стосуються автомобілів, у яких багажне відділення є містким.

Після встановлення на автомобіль газобалонного обладнання потрібно вписати переобладнання виду палива в техпаспорт, для цього до сервісного центру потрібно приїхати з сертифікатом відповідності на встановлене ГБО, яке ви можете отримати в одній з наших випробувальних лабораторій.