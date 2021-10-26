Зідан не перерве свою відпустку заради Манчестер Юнайтед

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан не розглядає Манчестер Юнайтед як наступне місце своєї роботи. Рішення не зміниться, навіть якщо від "дияволів" надійде пропозиція, повідомляє 24 Канал.

Як повідомляється, тільки дві пропозиції можуть похитнути плани Зідана – ПСЖ і збірна Франції. Якщо Маурісіо Почеттіно покине ПСЖ, Зінедін розгляне можливість роботи в клубі.

Зідан зараз думає лише про відпочинок та перезарядку своїх батарейок, після багаторічної роботи в Мадриді. Француз готовий розглянути пропозиції по закінченню цього сезону, а зараз для нього пріоритет — це відпочинок.

Варто зазначити, що саме Зідана називали тренером, якого Кріштіану Роналду хотів би бачити у Манчестер Юнайтед.

Хто ж очолить МЮ?

Водночас, повідомляється, що Антоніо Конте готовий розглянути пропозицію Манчестер Юнайтед. Втім, поки що манкуніанці не контактували ні з ним, ні з Зіданом.

Наразі Манчестер Юнайтед очолює Уле Гуннар Сульшер. Тільки ось зараз у Сульшера справи не найкраще. "Червоні дияволи" переживають кризу і їхні проблеми стали ще помітнішими після розгрому від Ліверпуля (0:5).