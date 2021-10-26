НБУ назвав особливості нової системи миттєвих платежів

Національний банк України опублікував для обговорення проект концепції щодо впровадження системи миттєвих платежів в Україні. Планується, що вона працюватиме в режимі 24/7, 365 днів на рік, повідомляє UBR.

НБУ зазначає, що такі платежі активно запроваджуються по всьому світу.

Система миттєвих платежів – система електронних роздрібних платежів, оброблюваних в режимі реального часу, у якому кошти миттєво доступні для використання одержувачу.

Ключові особливості:

робота 24 години на день, 365 днів на рік;

рух коштів відбувається між рахунками користувачів;

невідкличність платежів;

миттєва доступність коштів одержувачу для використання (кредитування рахунку одержувача);

миттєве повідомлення отримувача про зарахування коштів.

"Головна мета створення системи миттєвих платежів – надати можливість користувачам здійснювати швидкі, дешеві перекази та платежі з одного платіжного рахунку на інший рахунок за допомогою зручних, сучасних та інноваційних каналів доступу та методів ініціації платіжних операцій" , – сказано у повідомленні.

У НБУ додали, що створення такої системи сприятиме, серед іншого, розвитку платіжної інфраструктури та збільшенню безготівкових розрахунків.

Обговорення проекту концепції відбуватиметься до 21 листопада 2021 року включно.