Яку "зиму" брати: шини вузькі чи широкі

Не всі водії знають, що безпеку зимової їзди можна підвищити завдяки правильно підібраній ширині шин. Так-так, вузькі та широкі шини поводяться на зимовій дорозі по-різному, повідомляє Автоцентр.

Теорія шинної науки досить складна - надто багато факторів впливає на зчеплення колеса з дорогою. Одна і та ж шина поводиться по-різному за різних умов: на зчеплення впливає щільність льоду та снігу, знос протектора, температура повітря, швидкість машини та траєкторія її руху. Тому й важко робити однозначні висновки про більшу чи меншу ефективність вузьких та широких зимових шин. Однак деякі рекомендації дати можна.

Вузька зимова шина

Чим уже протектор шини, тим більшим буде питомий тиск колеса на дорогу. Інакше кажучи, кожен квадратний сантиметр протектора в плямі його контакту з дорогою тисне на асфальт сильніше, ніж у широкій шині. На гладкій слизькій поверхні це плюс, оскільки таким чином ефективніше видавлюється в сторони волога, яка для ковзного колеса служить мастилом. На боротьбу з цією водою спираються конструктори, що проектують протектор зимових шин для заледенілої дороги. Крім того, завдяки більшому питому тиску шашки протектора вузької шини глибше провалюються в укочений, ущільнений сніг (не лід) – це скорочує гальмівний шлях.

Новинка зимового сезону 2021

Bridgestone Blizzak LM005 – це результат останніх розробок у галузі шин з інноваційною гумовою сумішшю та дизайном протектора, що посилюють зчеплення з дорогою. Розробники відштовхувалися від результатів тестування та реальних проблем, з якими в зимовий період стикаються автомобілісти, особливо на снігу та льоду. Шина виготовляється з високим вмістом силіки, що дозволяє досягти хороших показників на мокрих і засніжених дорогах, а також стабільно працювати навіть за дуже низьких температур.

Малюнок протектора LM005 спроектований таким чином, щоб витримувати будь-які зимові умови. Збільшення бічних канавок у зоні контакту посилило зчеплення шини на снігу та льоду та призвело до оптимізації контактного тиску плечових блоків при гальмуванні.

Впровадження зигзагоподібних канавок покращило зчеплення між снігом у канавках та снігом на дорозі.

2D-дизайн ламелів у центральній секції та 3D-дизайн ламелів у плечових зонах забезпечують найкраще зчеплення шини в умовах льоду.

Широка зимова шина

Теоретично, через менший питомий тиск широка шина охочіше ковзає по гладкій обмерзлій дорозі. Але на широкому протекторі міститься більше ламелей – дрібних нарізів, які допомагають видаляти воду з контактної плями. І якщо ламелі розташовані грамотно та не зношені, цей факт може переважити фактор меншого питомого тиску. З іншого боку, широка шина дозволяє розмістити в плямі контакту більше шипів, причому стояти вони будуть «широким фронтом» - тобто найбільш вигідною для ефективності гальмування і розгону конфігурації. Але відомо, що це стосується лише арктичних моделей зимових шин.

Які шини краще: вузькі чи широкі

Щоб говорити про однозначний ефект від використання більш вузьких або ширших шин, потрібно твердо знати, яке покриття буде переважати перед вашим автомобілем на дорозі наступної зими. Так що відверто кажучи, рідко який автолюбитель зможе правильно визначитися, яка зимова шина, вужча або ширша, йому насправді потрібна.

Новинка зимового сезону 2021

Nokian Nordman 8 SUV - зимові шиповані шини, розраховані на щоденну експлуатацію в найсуворіших кліматичних умовах. Ця модель гарантує надійне і контрольоване зчеплення, а також передбачувану поведінку автомобіля не тільки на засніжених і заледенілих дорогах, але і за теплішої погоди.

За високий рівень зчіпних властивостей, що адаптуються до мінливої зимової погоди, відповідає ошипування Eco Stud 8. Шипи даної моделі, з особливою конструкцією фланця, знижують ударне навантаження, а спеціальною подушкою, що амортизує, підвищують щільність контакту шини з дорогою. І водночас пом'якшують свій вплив на дорожнє покриття. Оптимізоване розміщення шипів по всьому протектору сприяє максимальному зчепленню Nordman 8 на льоду, внаслідок чого водій може передбачити поведінку автомобіля на слизькому покритті при зміні смуг руху та під час обгону. Оновлена зносостійка гумова суміш допомагає шинам витримувати тривалі підвищені навантаження на нерівних дорогах.

Збільшенню зчеплення шин при гальмуванні сприяють гальмівні підсилювачі, розташовані на задній частині протекторних блоків. Їхній зубчастий малюнок збільшує поверхню контакту, що покращує зчеплення, особливо на сніговому покритті.

Тривимірні ламелі підвищують жорсткість широких блоків у плечових секціях, завдяки чому покращується керування, а також точність реакцій при різких маневрах.

По-перше, визначаючись з моделлю зимових шин, спирайтеся на незалежні тести від автомобільних медіа або спеціальних споживчих інститутів. Багато моделей зимових шин, що продаються в Україні, встигають заздалегідь випробувати у справі журналісти або експерти-шинники, їх звіти про випробування можна знайти в інтернеті.

По-друге, при виборі зимових шин намагайтеся взяти розмір з максимально високим профілем, це друга цифра позначення типорозміру. «Висока» шина може збільшити кліренс на 1 – 2 см, які взимку, у снігу, на льоду та колії ніяк не будуть зайвими.