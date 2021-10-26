Рада розгляне не менше 4-х кадрових питань - Арахамія

Верховна Рада може розглянути щонайменше чотири питання щодо кадрових ротацій у Кабінеті міністрів України наступного пленарного тижня з 2 по 5 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Наступного тижня, пленарного (2-5 листопада - ред.), буде не менше ніж чотири кадрові питання" , - сказав Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок увечері.

Водночас він вкотре відмовився уточнювати, посади яких саме міністрів буде звільнено, і називати імена потенційних кандидатів.

При цьому очікувану відставку Романа Абрамовського з посади міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України він назвав "вирішеним питанням" і не заперечував щодо можливої відставки Андрія Тарана з посади міністра оборони.

Водночас Арахамія спростував інформацію про звільнення міністрів інфраструктури, соціальної політики та голови Нацбанку.

