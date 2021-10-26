Китай закликав США зняти санкції з "Талібану"

США та іншим країнам Заходу варто зняти санкції, введені проти терористичного руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, та співпрацювати з ним, повідомляє Лента.Ру.

Таку заяву зробив глава МЗС Китаю Ван І на зустрічі у столиці Катару Досі з Абдул Гані Барадаром, представником нової афганської влади.

"Китай надає великого значення гуманітарним труднощам, з якими наразі стикається Афганістан, і наполегливо закликає США та країни Заходу зняти санкції" , - заявив дипломат.

Він наголосив, що і Китаю, і західним країнам варто "прагматично" співпрацювати з талібами, щоб допомогти Афганістану відновлюватися.

Ван І запевнив, що китайська сторона готова допомагати Афганістану в економічному розвитку, "боротьбі з тероризмом, гуманітарною сферою та сферою управління". Представник КНР висловив сподівання, що "Талібан" вестиме політику "відкритості та солідарності" щодо всіх етнічних груп країни, а також захистить права жінок і дітей.