Новий процесор від Google виявився слабшим за Apple A12 2018 року

Порівняння продуктивності виявляє, що чіп Tensor від Google набрав 1012 і 2760 балів в одноядерних та багатоядерних тестах, повідомляє Новий час.

Таким чином, новинка за обома параметрами поступається чипу Apple A12 Bionic, який раніше набрав 1117 та 2932 балів.

Крім того, Tensor працює повільніше в порівнянні з процесором Snapdragon 888, встановленим на більшості флагманів Android 2021, тому можна назвати ситуацію подвійним ударом.

Тим не менш, все це було цілком очікувано, враховуючи передвипускні чутки, які розкрили плани Google надавати перевагу ефективності, а не продуктивності з Tensor.

Крім того, результати тестів розповідають лише частину історії та не є показником реальної продуктивності. Оптимізація програмного забезпечення має дуже велике значення, і реалізація Android від Google, як відомо, є однією з найшвидших програмних програм.

Завдяки контролю Google над апаратним та програмним забезпеченням у поєднанні з поліпшеннями, внесеними разом з Android 12, цілком імовірно, що Pixel 6 та Pixel 6 Pro будуть відповідати поточним флагманам з погляду продуктивності.

Більше того, відомо, що флагманські чіпи Qualcomm і Mediatek перегріваються на деяких пристроях, тому Google, можливо, пожертвував продуктивністю, щоб Tensor не грівся і пропонував кращий час автономної роботи.

Також Tensor вже довів свою майстерність у галузі графічних процесорів. Він фактично перевершив усі сучасні флагмани Android, незважаючи на посередню продуктивність процесора.

До кінця року її як оновлення отримають різні моделі Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo та Xiaomi.

Влітку, коли Google представила оновлену версію Android, компанія зазначила, що нова ОС отримала наймасштабнішу зміну дизайну в історії Android: «Ми переосмислили все — від кольорів до форм, світла та руху. В результаті Android 12 вийшов більш виразним, динамічним та індивідуальним, ніж будь-коли».

Весь інтерфейс – віджети, повідомлення, іконки – стали більш заокругленими. Анімації стали плавнішими, з'явився ефект «розтягування» під час прокручування. Система зможе підлаштовувати кольори віджетів, області сповіщень, екран блокування, регулятора гучності та інших елементів інтерфейсу під обрану основну палітру кольорів. Змінюватимуться навіть стандартні та деякі сторонні програми.

В Android 12 оновлено роботу віджетів - вони отримали інтерактивні перемикачі та прапорці. Якщо ви захочете запустити програму через віджет, вона відкриється через гладку анімацію.