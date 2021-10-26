США зарахували Україну до країн "дуже високого ризику" COVID-19
Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) відніс Україну до переліку країн із четвертим рівнем небезпеки, або ж напрямком «дуже високого ризику» для туристів в аспекті захворювання на коронавірус, повідомляє Дзеркало тижня.
Відповідне рішення було прийнято у понеділок, 25 жовтня.
Список ризиків оновлюють щотижня. Минулого понеділка Україна перейшла з другого рівня до третього, а цього тижня опустилась ще на сходинку нижче.
Згідно з критеріями CDC, під категорію "Covid-19 Very High" 4 рівня підпадають країни, у яких за останні 28 днів були понад 500 випадків на 100 000 жителів.
Також до популярних серед американських туристів країн із четвертим рівнем ризику входять:
- Австрія
- Багами
- Ботсвана
- Хорватія
- Греція
- Ірландія
- Ямайка
- Мальдіви
- Швейцарія
- Таїланд
- Туреччина
- Великобританія
Загалом у списку високого ризику перебувають 77 країн. Американцям рекомендують уникати будь-яких міжнародних поїздок без двох доз вакцинації.