США зарахували Україну до країн "дуже високого ризику" COVID-19

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) відніс Україну до переліку країн із четвертим рівнем небезпеки, або ж напрямком «дуже високого ризику» для туристів в аспекті захворювання на коронавірус, повідомляє Дзеркало тижня.

Відповідне рішення було прийнято у понеділок, 25 жовтня.

Список ризиків оновлюють щотижня. Минулого понеділка Україна перейшла з другого рівня до третього, а цього тижня опустилась ще на сходинку нижче.

Згідно з критеріями CDC, під категорію "Covid-19 Very High" 4 рівня підпадають країни, у яких за останні 28 днів були понад 500 випадків на 100 000 жителів.

Також до популярних серед американських туристів країн із четвертим рівнем ризику входять:

Австрія

Багами

Ботсвана

Хорватія

Греція

Ірландія

Ямайка

Мальдіви

Швейцарія

Таїланд

Туреччина

Великобританія

Загалом у списку високого ризику перебувають 77 країн. Американцям рекомендують уникати будь-яких міжнародних поїздок без двох доз вакцинації.