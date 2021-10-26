Вундеркінд Барселони знову не зіграє проти Динамо

Вже у наступному 4-му турі Ліги чемпіонів Динамо вдома прийматиме Барселону. Каталонський клуб знову не зможе розраховувати на Педрі, повідомляє 24 Канал.

18-річний центральний півзахисник Барселони Педрі не допоможе команді у грі проти київського клубу. Футболіст ще раніше отримав травму. Через неї основний гравець Барселони пробуде без офіційних поєдинків ще три тижні.

Нагадаємо, що Педрі пошкодив квадрицепс лівої ноги у матчі проти португальської Бенфіки.

Футболісту знадобилось більше часу на відновлення. Педрі вже пропустив перший поєдинок проти Динамо у Лізі чемпіонів, у якому команда Рональда Кумана мінімально обіграла суперника з України (1:0).