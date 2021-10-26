Qatar Airways почне літати до Одеси

Національна авіакомпанія Катару Qatar Airways з 9 грудня 2021 року запускає регулярні рейси до Одеси, повідомляє UBR.

Літаки літатимуть три рази на тиждень – у вівторки, четверги та суботи, заявили в прес-службі Qatar Airways.

Польоти виконуватимуть на сучасних лайнерах Airbus A320, які мають 12 місць бізнес-класу та 120 – економ-класу.

Рейс із Дохи до Одеси (відправлення о 08:30, прибуття о 12:45) займе трохи більше чотирьох годин, зворотній рейс (відправлення о 16:45, прибуття о 22:50) – близько шостої години.

У повідомленні наголошується, що із запуском нового рейсу пасажири з Одеси отримають доступ до глобальної мережі маршрутів, яка включає популярні місця відпочинку на узбережжях в Індійському океані - Мальдіви, Сейшели і Занзібар.

У літаки Qatar Airways мандрівники зможуть взяти багаж вагою до 25-35 кг у економ-класі (залежно від тарифів) та до 40 кг – у бізнес-класі.

Зазначимо, що авіакомпанія Катару почала виконувати рейси до України (Київ) із серпня 2017 року.