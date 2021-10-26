Марсохід Perseverance повернувся до вивчення Червоної планети
Марсохід Perseverance, що вивчає Червону планету за програмою Національного управління з аеронавтики і дослідження космосу США, повернувся до роботи, повідомляє Ділова столиця.
Раніше роботу припиняли на період "відсутності Сонця" (явище, коли Сонце розташовується прямо між космічним об'єктом та Землею), через посилення електромагнітного випромінювання.
"Я повернувся до роботи, припаркувався між цими двома прекрасними брилами. Робив знімки, вивчав погоду, поводив хімічні експерименти, а також отримував оновлення програмного забезпечення", — мовиться у дописі.
Також опубліковано знімки місця, де стояв марсохід.
Наразі поверхню Червоної планети вивчає й марсохід Китаю.