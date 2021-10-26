Вища освіта в Україні: правила вступу в 2022 році

Міністерство освіти та науки України затвердило Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році – документ, який визначає основні процедури. У ньому містяться деякі нововведення, які вплинуть на підготовку до вступної кампанії. Проте, документ ще не зареєстрований у Міністерстві юстиції України, тож є ймовірність, що до нього можуть бути внесені деякі зміни, повідомляє Дзеркало тижня.

Для абітурієнтів, які бажають здобути ступінь бакалавра, трохи змінився перелік конкурсних предметів, результати ЗНО з яких доведеться подавати для вступу. Ця частина, на жаль, щорічно змінюється та викликає активні дискусії як серед представників навчальних закладів, які (повіримо) намагаються зробити відбір якіснішим, так і серед випускників, частина яких трохи більше ніж за півроку до здачі ЗНО дізнається про необхідність проходити тестування з іншого конкурсним предметом. На вступників-магістрів теж очікують зміни – зокрема, для більшості з них у 2022 році вступні іспити відбуватимуться з використанням технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання.

Вчіть математику та українську мову та літературу

Декілька років поспіль МОН послідовно намагається мотивувати учнів до ретельного вивчення математики. Це і визначення математики як обов'язкового предмета для здачі ДПА у формі ЗНО, і встановлення обов'язковості цього предмета при вступі на певні спеціальності та оголошення президентом України 2020/2021 навчального року Роком математики в Україні.

У затверджених Умовах прийому до закладів вищої освіти (ЗВО) у 2022 році також додалися спеціальності, на які другим обов'язковим конкурсним предметом визначено математику. Зміни торкнулися спеціальностей 061 "Журналістика", 231 "Соціальна робота" та 232 "Соціальне забезпечення". Для вступу на спеціальності в галузі знань "Міжнародні відносини" обов'язковими другим та третім конкурсними предметами визначено математику та іноземні мови.

Що стосується вступників на спеціальності з галузі знань "Охорона здоров'я", то вони, навпаки, другим предметом тепер зможуть обирати математику чи біологію, а третім – хімію чи фізику. Слід зазначити, що з винесенні проекту Умов на обговорення другим предметом пропонувалося встановити, як й у 2021 року, лише математику. Однак після обговорення проекту ця частина змінилася.

У переліку конкурсних предметів, обов'язкових для вступу у 2022 році, як і в попередньому, немає жодної спеціальності, для якої результат тестування з фізики був би обов'язковим (лише для спеціальності 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" фізика визначена як другий предмет на вибір поряд з історією України.

Результати ЗНО з хімії та географії - обов'язкові для вступу лише на дві спеціальності: 014.06 "Середня освіта (Хімія)", 014.07 "Середня освіта (Географія)", 102 "Хімія" та 106 "Географія". Як і під час вступної кампанії-2021, обов'язковим першим предметом є українська мова або українська мова та література залежно від спеціальності. Однак у всіх випадках можна використовувати результати ЗНО. Крім того, для невеликої кількості спеціальностей під час вступу у 2022 році розширили вибір третього предмета.

У 2022 році вступники зможуть подавати сертифікати ЗНО 2019-го, 2020-го, 2021-го та 2022 року. Заклади вищої освіти у своїх правилах прийому повинні визначити мінімальне значення кількості балів із конкурсних предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі.

Такі бали не можуть бути нижчими за 150 для вступу на спеціальності 221 "Стоматологія", 222 "Медицина", 228 "Педіатрія" з другого та третього конкурсних предметів. Конкурсний бал вступників на спеціальності 081 "Право", 281 "Публічне управління та адміністрування", 291 "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії", 292 "Міжнародні економічні відносини" та 293 "Міжнародне право" має бути встановлений на рівні не нижче 140 балів, а для спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" – не нижче 130 балів.

Коли та скільки заяв можна подавати?

Вступники матимуть змогу подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлень у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях (бюджетна форма навчання). У кожній із цих заяв абітурієнти мають вказати його пріоритетність щодо інших заяв (де 1 — найвища пріоритетність). Зазначена пріоритетність заяви не підлягає зміні. Кількість заяв, які можуть бути подані на контрактну форму навчання (небюджетні конкурсні пропозиції), у 2022 році зменшилась до двадцяти.

Щодо термінів проведення вступної кампанії, то вони суттєво не змінилися. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться, як і минулого року, 1 липня, а подання заяв – з 14 липня. Вступні іспити, творчі конкурси (якщо це потрібно для вступу) проводитимуться також із 1 липня, а співбесіди – з 17 по 19 липня. Рекомендації до зарахування надаватимуться не пізніше 27 липня.

Чого очікувати майбутнім магістрам?

Що ж до абітурієнтів-магістрів, то зміни чекають на тих, хто планує вступати на спеціальності галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 28 "Публічне управління та адміністрування" 29 "Міжнародні відносини". Їм для вступу, крім єдиного вступного тесту з іноземної мови, доведеться складати тест загальної навчальної компетентності (ТОУНК) та предметний тест (останні будуть складовими єдиного професійного вступного іспиту – ЄПВЕ).

При цьому, результати іспиту з іноземної мови можуть подаватися за 2020, 2021 або 2022 рік, а по кожному блоку єдиного професійного вступного іспиту — лише зданого в рік надходження. При вступі на ці спеціальності абітурієнти також визначатимуть пріоритетність заяв (для вступу на бюджетну форму навчання).

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного професійного вступного іспиту триватиме з 26 квітня до 17 травня. Основну сесію іспиту з іноземної мови призначено на 29 червня, а ЄПВЕ — на період з 20 червня по 2 липня.

Такі нововведення під час вступу на магістратуру є послідовним кроком до виконання вимог Закону України "Про вищу освіту" щодо вступу "за результатами вступних іспитів з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання" .

Проте, слід розуміти, що для ефективної та успішної реалізації цього нововведення у 2022-му потрібна злагоджена робота всіх структур, які будуть залучені до розробки ТОУНК та предметних тестів, — Українського центру оцінювання якості освіти, Міністерства освіти і науки України та, очевидно, Міністерства фінансів України, що має забезпечити фінансову частину цього нововведення.

Вступники мають бути готовими до того, що ці вступні іспити можуть збігтися в часі з державними іспитами та захистом дипломних (кваліфікаційних робіт), а отже – готуватися до вступу слід заздалегідь (особливо тим, хто планує скористатися правом перехресного вступу).

Таким чином, основні умови вступу до закладів вищої освіти у 2022-му визначено. Абітурієнтам слід ретельно готуватися до вступних іспитів та не забувати заглядати на сайти вишів, де до 31 грудня 2021 року мають бути оприлюднені правила прийому, які визначатимуть усі нюанси вступу до кожного з них.