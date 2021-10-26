Концентрація парникових газів в атмосфері у 2020 році сягнула рекорду - ООН

Концентрація в атмосфері парникових газів, що утримують тепло, у 2020 році досягла нового рекорду, попри тимчасове зниження викидів під час пандемії коронавірусу COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в бюлетені, поширеному Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО; спеціалізована установа ООН).

"У 2020 році концентрація вуглекислого газу CO2 досягла 413,2 частки на мільйон, а це 149% від доіндустріального рівня. Концентрація метану становила 262%, а закису азоту (N2O) - 123% від рівнів 1750 року, коли діяльність людини лише почала порушувати природну рівновагу на Землі" , - наголошується у заяві до бюлетеня.

Отже, заявляють експерти, тимчасове зниження нових викидів через запроваджені в країнах локдауни протягом минулого року внаслідок пандемії COVID-19 не мало жодного значущого ефекту на рівень концентрації парникових газів в атмосфері або темпи їх зростання.

Крім того, експерти зазначають, що "з урахуванням довгого життя молекул CO2, навіть якщо викиди і буде різко скорочено до чистого нульового рівня, нинішній рівень температури зберігатиметься ще протягом кількох десятиліть".

Вони прогнозують, що зростання концентрації парникових газів обернеться для людей не лише глобальним потеплінням, а й зростанням кількості екстремальних погодних явищ: спеки, злив, підвищенням рівня моря й окисленням океану, таненням льоду, і все це призведе до негативних соціально-економічних наслідків.

Генеральний секретар організації Петтері Таалас заявив, що "за нинішніх темпів зростання концентрації парникових газів до кінця століття підвищення температури може значно перевищити цільові показники Паризької угоди в 1,5-2 градуси за Цельсієм вище за доіндустріальні рівні".

"Ми значно відхилилися від курсу" , - додав він, висловивши сподівання, що під час майбутньої конференції з клімату країни візьмуть на себе нові зобов'язання щодо скорочення викидів.

Також експерти попередили, що половину викидів поглинають океани та наземні екосистеми, однак у майбутньому їхня здатність бути "буфером" у боротьбі з підвищенням температур знижуватиметься.

Конференція ООН зі зміни клімату, організована Великою Британією та Італією, відбудеться у Глазго 31 жовтня – 12 листопада 2021 року.

Паризька угода - міжнародний договір, ухвалений у 2015 році, основним завданням якого є утримання приросту глобальної середньої температури нижче за 2 градуси за Цельсієм та прагнення обмежити до 1,5 градуса за Цельсієм.