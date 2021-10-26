Які зачіски у тренді 2021 року: 8 найстильніших варіантів
Кожна дівчина знає, що трендові укладки визначають ефектність будь-якого образу. Тому дуже важливо приділяти увагу стрижці та зачісці, оскільки вони впливають на враження оточуючих, повідомляє Обозреватель.
Серед трендових укладок – зачіска у стилі 70-х, ефект мокрого волосся, вузькі кіски та інші. Відповідний допис опублікували стилісти Vogue history в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
- Укладки в силі 70-х
Актуальна та повітряна зачіска з прикореневим об'ємом, де чубок плавно переходь у довжину волосся. Природна укладка, ніби дівчина тільки прокинулася, розчесалася і вийшла у світ.
- Яскраві акценти
Для сміливих дівчат підходить такий тренд. Яскраві, контрастні акценти у вигляді кольорових пасм, неонових деталей, які одразу впадають у вічі та привертають увагу.
- Глибокий боковий проділ
Такий варіант укладки підходить як тим, хто носить коротку стрижку, так і власницям довгого волосся.
- Ефект мокрого волосся
Варіант продовжує бути одним з найпопулярніших трендів, виглядає дуже стильно, як на кучерявому, так і на прямому волоссі.
- Пучки
На зміну недбалим пучкам приходять гладкі, глянцеві пучки, без волосинок, що стирчать.
- Вузькі кіски
Тренд 2021 року – вузькі кіски, які можуть бути як у розпущеному, так і в зібраному волоссі. Можуть бути перев'язані стрічкою і прикрашені кільцями.
- Кучері та хвилі
Натуральні кучері, хвилясте волосся в будь-якій довжині – один з найактуальніших і красивих трендів.