Які зачіски у тренді 2021 року: 8 найстильніших варіантів

Кожна дівчина знає, що трендові укладки визначають ефектність будь-якого образу. Тому дуже важливо приділяти увагу стрижці та зачісці, оскільки вони впливають на враження оточуючих, повідомляє Обозреватель.

Серед трендових укладок – зачіска у стилі 70-х, ефект мокрого волосся, вузькі кіски та інші. Відповідний допис опублікували стилісти Vogue history в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Укладки в силі 70-х

Актуальна та повітряна зачіска з прикореневим об'ємом, де чубок плавно переходь у довжину волосся. Природна укладка, ніби дівчина тільки прокинулася, розчесалася і вийшла у світ.

Варіант трендової укладки – стиль 70-х. Джерело: instagram.com/vogue_history

Яскраві акценти

Для сміливих дівчат підходить такий тренд. Яскраві, контрастні акценти у вигляді кольорових пасм, неонових деталей, які одразу впадають у вічі та привертають увагу.

Варіант трендової укладки – яскравий акцент. Джерело: instagram.com/vogue_history

Глибокий боковий проділ

Такий варіант укладки підходить як тим, хто носить коротку стрижку, так і власницям довгого волосся.

Варіант трендової укладки – глибокий проділ. Джерело: instagram.com/vogue_history

Ефект мокрого волосся

Варіант продовжує бути одним з найпопулярніших трендів, виглядає дуже стильно, як на кучерявому, так і на прямому волоссі.

Варіант трендової укладки – мокрий ефект. Джерело: instagram.com/vogue_history

Пучки

На зміну недбалим пучкам приходять гладкі, глянцеві пучки, без волосинок, що стирчать.

Варіант трендової укладки – пучки. Джерело: instagram.com/vogue_history

Вузькі кіски

Тренд 2021 року – вузькі кіски, які можуть бути як у розпущеному, так і в зібраному волоссі. Можуть бути перев'язані стрічкою і прикрашені кільцями.

Варіант трендової укладки – вузькі кіски. Джерело: instagram.com/vogue_history

Кучері та хвилі

Натуральні кучері, хвилясте волосся в будь-якій довжині – один з найактуальніших і красивих трендів.