Вибори до Ради: хто йде в депутати від Черкаської та Херсонської областей

Жителі Черкаської (Канів, Золотоноша та частина Черкас) та Херсонської (Нова Каховка) областей обиратимуть нового народного депутата від своїх округів (№197 та №184 відповідно), повідомляє РБК-Україна.

Черкаська область (округ №197)

Колишній телеведучий Олександр Скічко, який переміг на цьому окрузі у 2019 році під брендом "Слуги народу", у січні став головою Черкаської ОДА.

Влітку керівництво правлячої партії заявило, що їхнім кандидатом на довиборах у 197 окрузі стане мер Золотоноші Віталій Войцехівський, який керує містом вже третю каденцію поспіль.

Войцехівський широко розгорнув свою кампанію: він зустрічається з виборцями, розміщує борди, з'являється на заходах із головою ОДА.

Зокрема, у "Чесно" проаналізували, що за 2,5 місяці на рекламу у Facebook кандидат витратив майже 9 тисяч доларів, а цього тижня Золотоношу відвідав президент Володимир Зеленський і разом із мером проінспектував об'єкт "Великого будівництва".

Наразі в окрузі зареєстровано 25 кандидатів. Але, реальну кампанію ведуть близько чверті з них, каже координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами на Черкащині Захаром Колісниченком.

"Найбільшу масштабну кампанію організував Віталій Войцехівський, самовисуванець Владислав Голуб та кандидат від "Європейської солідарності", перший заступник голови облради Роман Сущенко - думаю, саме в такій градації" , - сказав співрозмовник.

За даними спостережень, у цьому трикутнику - Войцехівський, Голуб, Сущенко - мабуть, і пройде основний бій за депутатський мандат.

Так, лише десять кандидатів подали своїх членів до виборчих комісій. Це дозволяє зрозуміти, хто реально має намір боротися за мандат, а хто пішов на вибори заради участі.

"Мені здалося, що 197-й округ конкурентніший, бо там реально ведуть кампанію і міський голова Золотоноші Віталій Войцеховський, і екс-нардепи Владислав Голуб і Андрій Іллєнко, і Роман Сущенко, і Іван Степанець. Тобто там немає чіткого домінування одного або кількох кандидатів, як на 184-му окрузі, чи на виборах мера Харкова", - вважає аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко.

Херсонська область (округ №184)

Колишнього мажоритарника від цього округу Ігоря Колихаєва восени минулого року обрали мером Херсона.

Переможець минулих виборів Ігор Колихаєв почав готувати собі наступника на 184-му окрузі ще з весни цього року. Він вирішив провести до парламенту свого колишнього помічника, заступника голови облради Геннадія Лагуту, який йде на вибори від Партії Колихаєва "Нам тут жити" за підтримки однойменного благодійного фонду.

На виборах в 2019 році Колихаєв набрав майже 45% голосів, обійшовши кандидата від "Слуги народу". "Слуга народу", своєю чергою, вирішила висунути в нардепи Сергія Козиря.

Водночас місцеві ЗМІ, посилаючись на свої джерела, стверджують, що Лагута може знятися з виборів на користь Козиря, якщо його призначать головою ОДА.

В ОПОРІ повідомили, що проявляє активність Ігор Йосипенко від "Європейської солідарності" - він влаштовує зустрічі з виборцями, у нього є зовнішня реклама, Катерина Одарченко від "Національної платформи", Ігор Токовенко від Партії "Народовладдя" і Максим Негров від Європейської партії.