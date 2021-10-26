Деякі "євробляхи" вивозять із України для продажу до ЄС

Проблемні" євробляхи", які недоцільно розмитнювати, вивозять до Литви для подальшого продажу. Це пов'язано з тим, що їх не вигідно легалізувати в Україні. Але на кордоні митники виписують 170 тис. грн. штрафу, повідомляє 24 Канал.

Деякі автомобілі на європейських номерах не можна розмитнити за пільговими умовами, що діють в Україні до середини листопада 2021 року. При цьому розмитнення за повною вартістю є економічно недоцільним. Тому тисячі автовласників потрапили до "замкнутого кола", повідомляє організація "Авто Євро Сила".

Водночас, якщо залишити проблемну “євробляху” в Україні, то водія (або того ввіз автомобіль в Україну) можуть оштрафувати на 170 тис. грн або конфіскують транспорт. Тому брокери готуються до масового вивезення проблемних авто, які, до того ж не мають ні європейської страховки, ні діючого техогляду.

"Ситуація ускладняється "капризами" митників на кордоні, які не хочуть випускати автомобілі зі сплатою штрафу 8500 грн, а одразу складають протокол на 170 тис. грн і затримують авто" , - йдеться у повідомленні.

Послуги брокерів із вивезення таких авто для продажу в ЄС коштують $1000. За цю ціну вони гарантують захист власника від 170 тис. грн штрафу (за умови сплати 8500 грн на митниці) та продаж гібрида у Литві за максимально можливою ціною.