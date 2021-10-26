У вакцинованому Моршині немає госпіталізованих із COVID-19

У курортному Моршині на Львівщині, який навесні взяв участь у експерименті МОЗ із масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації. Про це розповів міський голова Моршина Руслан Ільницький, повідомляє Укрінформ.

"Станом на сьогоднішній день, у Моршині всього 22 особи мають COVID-19, з них 8 вакцинованих, але жодна людина не перебуває в лікарні. Якщо влітку у нас не було жодної хворої людини, то з появою Delta-штаму маємо таку тенденцію. Але за весь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіє у легкій та середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції", – зазначив Ільницький.

Міський голова ділиться, що очікування від масової вакцинації у них були дещо більшими: сподівалися, що люди взагалі не хворітимуть. Але, за його словами, під час попередньої хвилі коронавірусу у березні в Моршині госпіталізованих у тяжких станах було дуже багато, траплялися й летальні випадки.

"Експеримент вдався за різними підходами, оскільки госпіталізованих немає. І якщо говорити про економічний фактор, тому що це теж була наша мотивація, коли зверталися до МОЗ, то все літо і зараз у нас є відпочиваючі, санаторії працюють на повну потужність. За вимогами, всі працівники санаторіїв вакциновані на 90-100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти економічно з пандемічної кризи. У нас було виконання бюджету в квітні 50%, тепер 86-87%", - додав Ільницький.

На 26 жовтня у Моршині вакциновано першою дозою 75%, а двома – 74% дорослого населення міста.