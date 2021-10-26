Запалення печінки: 7 засобів для її відновлення

Багато хвороб печінки, такі як жирна печінка і навіть цироз печінки, починаються із запалення печінки, про яке багато хто не здогадується, повідомляє Dr. Berg.

Вважають, що першою ознакою хвороби є біль. Але чи може хворіти печінка? У самій печінці немає нервових закінчень, вони розташовуються в оболонці навколо печінки, її капсулі. Капсула дуже чуйно реагує на зміну розмірів органу. Запалення печінки, спричинене алкоголем чи вірусами гепатиту, і навіть надмірне надходження жирів із їжею призводять до збільшення органу. Збільшена печінка починає давити на капсулу, капсула розтягується, що викликає неприємні відчуття. Біль у ділянці печінки носить тянущий, давучий характер. Згодом біль може стати постійною і посилюватися під час руху. У деяких випадках біль може віддавати в спину чи праву лопатку.

Далі у відео про симптоми, які говорять про те, що у вас є проблеми з печінкою. Вони можуть бути різними, а допоможуть їх позбутися 7 засобів, включаючи інтервальне голодування.