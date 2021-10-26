Львівщина відновить 37 мостових переходів

На Львівщині в рамках інвестиційного проєкту "Мале Карпатське коло", який є частиною програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", будуть відновлені 37 мостових переходів, повідомляє УНІАН.

В регіоні в даний момент ремонтуються шість об’єктів, зокрема мостові переходи на автодорогах М-06 Київ – Чоп та Т-14-24 Сколе – Славське, розповіли у Службі автомобільних доріг Львівської області.

Так, на мостовому переході через річку Бринівка на трасі М-06 Чоп у селі Тухолька на км 681+309 ведеться капітальний ремонт. На одній частині споруду вже відремонтовано, а підрядники приступили до демонтажних робіт на іншій стороні переходу.

"Окрім ремонту цього моста, проводимо роботи з капітального ремонту на переправах через річки Бринівка у селі Плав’я та Сможанка у селі Сможе на дорозі Київ - Чоп" , - додали в автодорі.

Також роботи завершуються на мостах через річки Орява поблизу села Орява та Орявчик у селі Козьова на трасі М-06 і через річку Опір у селищі Славське на дорозі Т-14-24.

В рамках проєкту "Мале Карпатське коло" в області буде відновлено 75,5 км доріг державного значення: 51,5 км траси М-06 та 24 км дороги Т-14-24.