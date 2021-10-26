Нафтогаз підписав з молдавською Energocom угоду про постачання газу

НАК "Нафтогаз України" підписала з молдавською Energocom рамкову угоду про постачання газу. Документ не містить фіксованих обсягів і ціни газу, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

Документ підписаний 12 жовтня, відзначили в прес-службі НАК.

Таким чином, НАК з 22 жовтня почав брати участь у тендерних торгах на постачання газу, але поки жодних поставок в рамках цього договору не проводив.

У компанії також повідомили, що ціна газу, в разі початку поставок, буде ринковою і формуватися виходячи з вартості ресурсу на хабі плюс доставка.